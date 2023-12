Ponte dell'Immacolata, previsioni meteo avverse. Possibili disagi negli spostamenti

Ponte dell’Immacolata a rischio maltempo, con temperature rigide in tutta Europa e possibili disagi al trasporto aereo e ferroviario.

Questa la previsione riportata dal Sole 24Ore, che indica temperature in discesa e neve su buona parte del Nord Italia. “E’ attesa una nuova e più intensa perturbazione per la Festa dell’Immacolata” spiega 3BMeteo.



iLMeteo.it comunica che la pressione in calo che sta provocando nevicate in pianura al Nordovest, porterà il maltempo verso le regioni centrali tirreniche, con fenomeni localmente intensi sulla Toscana settentrionale. Al Sud tempo maggiormente stabile ma in peggioramento

Da venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata e inizio del Ponte, scrive il meteo.it che "giungerà un altro ciclone, questa volta più cattivo. Le condizioni del tempo sono previste in forte peggioramento subito al Nord e su Toscana, Umbria e Lazio con precipitazioni abbondanti o molto abbondanti e spesso sotto forma di nubifragio.



Nel corso della giornata le piogge forti si estenderanno anche al resto del Nord e del Centro per poi raggiungere pure il Sud verso sera. Se la previsione continuerà a essere confermata anche nei prossimi giorni probabilmente scatteranno delle allerte, per alcuni regioni anche rosse".

Nell’ultima settimana la neve è caduta anche in buona parte dell’Europa centro-settentrionale, in particolare nel sud della Germania.