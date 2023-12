Guide turistiche, il buco nero dell'Italia

"I turisti in Italia arrivano a frotte, ma mancano figure professionali chiave quali guide e autisti. Un problema esploso in tutta la sua drammaticità già nei mesi scorsi, quando gli arrivi nel nostro Paese sono tornati a correre, anzi a volare. A mettere a fuoco il fenomeno è Giampiero Campajola, coordinatore del Comitato nazionale incoming di Fiavet: “Durante il Covid, come in altri ambiti produttivi, molte guide hanno cambiato lavoro. Questo ha abbassato il numero di guide, fermo da troppo tempo perché non si indicono nuovi concorsi, e oggi di gran lunga inferiore rispetto alle esigenze del settore”. A questo si aggiunge poi un tema di carattere amministrativo: “Le Regioni - prosegue - hanno grosse difficoltà a mettere a regime nuovi concorsi...”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)