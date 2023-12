Pila, Valle d'Aosta: stagione invernale al via il 7 dicembre

Prenderà il via il 7 dicembre la stagione invernale di Pila, in Valle d’Aosta. Una partenza in ritardo rispetto alle previsioni invernali dovuta alla necessità di garantire piste curate e pronte ad affrontare l'intera stagione invernale.

“Durante l’estate, inoltre, è stata dedicata un'attenzione speciale all'allargamento e al miglioramento di alcune piste – spiega il consorzio L’Espace de Pila - per offrire un'esperienza sciistica di livello ancora più alto. Tutti interventi pensati anche in funzione della nuova telecabina Pila-Couis che porterà le persone da Pila ai 2730 metri di altezza della Platta de Grevon (Cima Couis) e i cui lavori sono già iniziati”.



Il comprensorio comprende 4 piste nere, 21 rosse, 4 blu, che assieme ai tracciati percorribili sci ai piedi arrivano a 70 km, da un’altitudine di 1.540 a 2.750 metri di quota. 15 impianti, fra seggiovie, ovovia e funivia, assicurano una comoda risalita. Presenti anche due scuole di sci per un totale di 170 maestri.