Terme dell’Emilia Romagna, arrivano le consulenze per la longevità

Nelle 23 terme dell’Emilia Romagna per scoprire il segreto della longevità. Sono circa 200mila gli ospiti che, da gennaio a fine ottobre 2023, hanno permesso agli impianti regionali di riavvicinarsi ai livelli operativi pre-pandemici (270mila ospiti).

“Il tema guida di quest’autunno-inverno verte su quale sia il modo migliore di invecchiare - ha spiegato Lino Gilioli (nella foto), presidente del Consorzio del circuito termale dell’Emilia Romagna (Coter) - prestando attenzione sia agli aspetti sanitari tradizionali, sia al termalismo pediatrico, tendenza sempre più rilevante e in grado di coinvolgere il 12% dei nostri frequentatori. In forte crescita anche la componente femminile, passata dal 51% del totale nel 2019 a oltre il 60% odierno”.



Il post-Covid ha riacceso l’interesse per siti autenticamente riabilitativi e terapeutici, più che di semplice benessere, tant’è che l’anno prossimo sarà riservato un focus specifico anche per i termalisti Silver, già vicini a una quota del 60% del totale. Il segmento contribuisce ad allungare a una decina di giorni i classici trattamenti settimanali che, in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, attraggono un pubblico molto sensibile all’offerta del territorio, ma ancora a forte impronta domestica. A. C.