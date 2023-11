Enit e Risposte Turismo insieme per promuovere lo shopping tourism

Partnership triennale fra Enit e Risposte Turismo all'insegna dello shopping tourism. La collaborazione prevede il supporto da parte di Enit alle prossime tre edizioni di Shopping Tourism, appuntamento in programma quest’anno venerdì 15 dicembre a Roma nella sede nazionale di Confcommercio.

In un contesto turistico mondiale in cui si cercano costantemente nuovi ambiti e nuove proposte per attirare visitatori, lo shopping si conferma non solo tra le attività preferite da svolgere durante una vacanza, ma anche fattore di scelta delle destinazioni - ha dichiarato Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. È dunque quanto mai attuale puntare su questo fenomeno per aggiungere appeal ai territori e ai sistemi di offerta turistica”.



“Lo shopping legato al turismo è elemento fortemente strategico per l’economia nazionale; mi permetto di dire che lo shopping fa parte del bagaglio del turista che torna a casa con prodotti tipici, dalle eccellenze dell’enogastronomia italiana come per i prodotti artigianali locali e così come il Made in Italy dove le eccellenze nazionali sono molteplici” ha dichiarato Daniela Santanchè, ministro del Turismo -. E’ per questo che nella manovra di bilancio abbiamo abbassato la soglia del Tax Free shopping che contribuirà a generare impatti positivi sulla filiera turistica”.



“L'espansione del turismo legato allo shopping rappresenta una chiave strategica per lo sviluppo economico italiano - aggiunge Ivana Jelinic, presidente e ceo Enit -. Introdurre politiche che agevolino l'accesso a circuiti di spesa di livello internazionale come il miglioramento dell'infrastruttura per facilitare gli spostamenti e collaborare con brand globali può aumentare l'attrattiva dei territori. L'implementazione di programmi di marketing mirati, incentivi fiscali e partnership con operatori del settore sono fondamentali per stimolare il flusso turistico legato allo shopping e garantire un impatto positivo anche sulle dimensioni locali. Inoltre, grazie all’ introduzione del servizio Tax Free Shopping si promuove un ulteriore incremento dei flussi dell’incoming da tutti quei Paesi alto spendenti nel nostro Paese che investono nell’acquisto di prodotti Made in Italy”.



Secondo le prime anticipazioni della nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor di Risposte Turismo, salgono a 2,1 milioni i turisti che hanno scelto quest’anno l’Italia per una vacanza all’insegna dello shopping (+7% sul 2019).