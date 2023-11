Destination Italia, il portafoglio ordini 2024 vale 6,5 milioni di euro

Balzo in avanti per Destination Italia, che a oggi ha superato il valore di 6,5 milioni di euro in termini di portafoglio ordini riferito alle prenotazioni turistiche di partenze che avverranno nel 2024.

La cifra segna un incremento superiore al 70% rispetto allo stesso periodo del 2022 e getta una luce positiva sul prossimo anno soprattutto per quanto riguarda il mercato statunitense, europeo e latinoamericano: “Viste le ultime performance ottenute sulle prenotazioni 2024 nei mercati Usa, Europa e Latino America - commenta Dina Ravera (nella foto), presidente di Destination Italia - si aprono prospettive molto stimolanti per il prossimo anno. Stiamo concentrando le nostre energie sulla crescita in questi mercati, dai quali ci attendiamo numeri importanti su target che per noi sono di estremo interesse”.