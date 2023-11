Un quadro non esattamente esaltante: questo lo scenario dell'incoming che emerge nell'inchiesta pubblicata oggi su TTG Magazine.



Come analizza il direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista nella nuova puntata di Gente di Viaggi, se nell'estate del 2023 abbiamo assistito al ritorno del turismo americano, nel 2024 la situazione potrebbe cambiare a causa delle elezioni negli States, che storicamente fanno calare i flussi dei turisti a stelle e strisce.



Ma il problema principale resta la tenuta del prodotto italiano, con un rapporto qualità prezzo difficilmente sostenibile. Manca inoltre il personale qualificato e su questo tema sarà necessario tornare. Tutti aspetti che rischiano di far perdere competitività all'Italia.