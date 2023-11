La Sardegna verso gli aiuti diretti ai passeggeri per contenere il caro voli

Dopo la Sicilia, anche la Sardegna è pronta ad adottare misure specifiche per ridurre l’impatto del caro voli sugli utenti. Lo ha confermato a TTG Italia l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro (nella foto), spiegando che l’isola sta per avviare “la sperimentazione degli aiuti diretti ai passeggeri per l’abbattimento del costo del biglietto aereo” .

“In questa prima fase ne beneficeranno i residenti under 26 e over 65. La misura si applica a tutte le rotte, a esclusione della continuità territoriale, cioè i collegamenti da e per i tre aeroporti sardi e gli scali di Roma-Fiumicino e Milano Linate”.



Per quanto riguarda i voli della continuità territoriale, secondo Moro la strada da seguire resta invece l’indicazione del livello massimo tariffario praticabile dal vettore: “Introdurre un price cap è la principale richiesta che rivolgiamo alla Commissione europea ed è difficile comprendere perché ci venga negata questa opportunità che invece era stata riconosciuta in precedenza e inserita nei bandi comunitari degli anni scorsi”. A.D.A.