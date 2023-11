Urso: “Il turismo è il settore che può crescere di più”

“Il turismo è il settore che può crescere di più nei prossimi anni”. Così Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Intervenendo con un videomessaggio al Forum Internazionale del Turismo ha sottolineato la forza del comparto in termini di presenze straniere e di flussi high-end, tracciando la rotta per far crescere il comparto nel futuro.

“Come possiamo crescere? L’Italia ha le potenzialità e l’obiettivo di questa due giorni è coinvolgere diversi livelli di competenza per svilupparle”, ha dichiarato. “Abbiamo il più alto numero di siti Unesco, indicazioni geografiche nell’enogastronomia, ma non sempre a questa offerta corrisponde la capacità intercettare domanda mondiale. È necessario quindi differenziare l’offerta e destagionalizzare, attraendo segmenti di mercato che chiedono qualcosa di più”.



Tra i segmenti su cui puntare maggiormente per il ministro “il turismo di lusso”, “il turismo congressuale, che nel 2022 ha registrato un business in crescita del 251% al 21, per un totale di 21 milioni 200 mila persone partecipanti”, “i grandi eventi”, nonché “il turismo termale, uno degli asset su cui vogliamo concentrare la nostra attenzione il prossimo anno”. Un lavoro che non può prescindere dai servizi e in particolare dai trasporti.



Sul fronte dei collegamenti, Urso ha dichiarato: “Stiamo lavorando affinché ci siano più tratte coperte, più voli e più possibilità per i passeggeri”.



Cruciale anche il tema delle competenze. “L’obiettivo è creare un percorso per i giovani - ha concluso il ministro -. Mancano ancora i lavoratori nel turismo e professionalità, perciò dobbiamo lavorare sulla formazione dei dipendenti ma anche sugli imprenditori. E per questo sarà fondamentale la collaborazione tra mondo scuola e del lavoro”. A. N.