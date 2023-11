“Il turismo italiano è volano di crescita. Ogni euro che investi nel turismo ti torna moltiplicato”. Così il ministro Daniela Santanchè (nella foto) sul valore del comparto, alle porte del Forum internazionale del turismo, il cui panel ha sollevato qualche polemica negli scorsi giorni per la presenza di larga parte della squadra di Governo.

Polemiche alle quali la titolare del Mitur, in un'intervistata pubblicata oggi da Il Foglio, risponde così: “Abbiamo invitato tutti gli assessori al Turismo di tutte le Regioni. E la squadra per quanto mi riguarda comprende il ministero più le Regioni, visto che il turismo è materia concorrente”. “La presenza degli assessori e dei ministri non è un simpatico accessorio – precisa sulle colonne del quotidiano -, ma la possibilità di un serio confronto. Se qualcuno rifiuta il confronto preventivamente, mi spiace per lui, ma supereremo”.



I temi di Baveno

Sui temi della due giorni di Baveno, Santanchè anticipa che “elencheremo i dati relativi alle presenze e allo stato del comparto, comparandoli con quelli di altre nazioni, anche per capire dove investire per compensare i danni del periodo pandemico; ragioneremo sui dati Istat e illustreremo alcune iniziative in cantiere”. Parole chiave dell’evento saranno “visione, azione, futuro”.



Open to Meraviglia

Il ministro torna poi su Open to Meraviglia. “Una campagna social non è di successo se non è divisiva - afferma - quindi va bene così, tanto più che quella della Venere è una campagna pensata per il mercato estero e non domestico. Prova ne è che, in Cina, la nostra Venere diventerà protagonista di un videogioco su Wechat”.