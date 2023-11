Glamping in inverno, la proposta di Vacanze col cuore

“Parola d’ordine ormai da qualche anno per noi è destagionalizzare”. Questo è il pensiero di Loek van de Loo, fondatore di Vacanze col Cuore che quest’anno rilancia la formula Winter glamping nei resort Lago Idro Glamping Resort ad Anfo (brescia) e Orlando in Chianti Glamping Resort a Cavriglia (Arezzo).

“Vedere da vicino la natura che cambia i suoi colori e si riflette sull’acqua o svegliarsi nel cuore di un bosco innevato sono emozioni che il glamping sa regalare fuori stagione. Il comfort delle accommodation, mobile home super accessoriate, e i servizi offerti a chi sceglie le vacanze open air, dall’autunno inoltrato a dopo l’Epifania, completano una proposta di vacanza che non è più solo appannaggio dell’estate” dice ancora van de Loo.



La formula Winter Glamping vede una particolare attenzione nella proposta gastronomica e in quella wellness: gli allestimenti degli interni degli spazi comuni sono ‘a tema’ invernale, le accommodation confortevoli e i menù dei Bistrot del Lago e del Bistrot del Chianti vengono variati per richiamare i gusti invernali.



“La vera protagonista però – conclude van de Loo - è la vegetazione circostante che stupisce continuamente con i suoi cambiamenti ciclici”.