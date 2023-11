La Puglia lancia un bando di formazione per il turismo esperienziale

Migliorare le capacità professionali degli operatori del turismo, qualificare le loro competenze in materia di turismo esperienziale e consolidare l’attenzione sulle tematiche della sostenibilità ambientale.

Sono le finalità principali dell’Avviso pubblicato dalla Regione Puglia “Progettazione e realizzazione di corsi di formazione per operatori di turismo esperienziale”.



Sino al 18 dicembre 2023 gli organismi di formazione regionali pubblici e privati, quali Enti formativi accreditati, Università pugliesi e Its Regionale della Puglia potranno presentare i propri progetti formativi per qualificare le competenze di professionisti quali addetti all’incoming e all’accoglienza, all’intermediazione, ai trasporti e ai servizi per il turismo, guide turistiche e ambientali, accompagnatori turistici… (continua a leggere su Hotelmag)