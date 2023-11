L'inverno dei rincari, ecco quanto costa una settimana bianca in Italia

È del 10% la media dei rincari delle strutture ricettive italiane che, in montagna, di preparano alla stagione invernale. Un’impennata dei prezzi rispetto ai costi già elevati dello scorso anno, in cui gli aumenti medi si aggiravano tra il 10 e il 20%, ma in base all’analisi Assoutenti si iniziano a vedere, soprattutto nelle località montane a maggior richiamo, prezzi fuori controllo anche per le strutture a tre stelle.

Rincarati molto anche gli skipass che, in certi casi, sono aumentati anche di oltre 22 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Anche puntando al massimo risparmio, fa notare Il Messaggero, se l’anno scorso la settimana bianca poteva costare tra i 1.400 e i 1.600 euro a persona, quest’anno la forchetta si sposta tra i 1.500 e i 1.750 euro.