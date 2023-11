Milano proiettata verso nuovi record. Il capoluogo lombardo è stato infatti al centro dell’intervento del sindaco, Giuseppe Sala, riportato dal Sole 24Ore. “Il 2023 è stato l’anno della storia della nostra città con più alto numero di turisti. Credo che il turismo a Milano abbia ancora margine anche se non penso che sia da perquisire una crescita illogica nel turismo; deve essere un turismo quanto più possibile di qualità. Riuscire a rimanere su questi livelli dimensionali e di qualità è importante”.

Intervenendo alla presentazione della mostra di Piero della Francesca che aprirà al pubblico a marzo dell’anno prossimo, il sindaco ha spiegato: “Aspettiamo che finisca l’anno per dare i numeri finali ma adesso siamo avanti rispetto al 2019, quindi sarà un record storico. Non credo che Milano debba ambire a molti turisti in più, l’importante è la qualità di chi visita la città”.