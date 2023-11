Centinaio sui balneari: “Il dialogo con la Ue deve continuare”

Il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio (nella foto) getta acqua sul fuoco e in merito alla querelle sulle concessioni balneari puntualizza: “La lettera della Commissione europea non pregiudica una soluzione positiva alla questione delle concessioni balneari. Invito quindi il Governo a portare avanti con convinzione e autorevolezza il dialogo con Bruxelles, forte di una mappatura delle coste che ha fatto emergere con chiarezza come solo un terzo di queste siano attualmente assegnate. L’Europa non può ignorare questo dato, che dimostra come le concessioni demaniali marittime italiane non debbano essere sottoposte alla direttiva ‘Bolkestein’”.



“Crediamo che continuare ad accanirsi contro circa 30mila imprenditori balneari sia solo un’ intollerabile questione di principio, che non concede nulla né al libero mercato né ai cittadini e ai turisti che popolano le nostre spiagge. Mi auguro che tecnici e politici di Bruxelles si rendano disponibili a un accordo che tuteli la concorrenza e chi in questi anni ha investito e dato lavoro nei propri stabilimenti. Noi continueremo a muoverci su quella strada”.