Fondo cammini religiosi, slitta al 20 novembre la scadenza per l’invio delle domande

C’è ancora tempo per presentare le domande per accedere alle risorse destinate ai cammini religiosi. Il Ministero del Turismo ha pubblicato un avviso che dispone lo slittamento alle 12 del 20 novembre del termine ultimo per l’invio delle domande.



La scadenza iniziale era fissata per oggi, 13 novembre.

La proroga, precisa il Ministero nell’Avviso, è stata concessa considerate “le richieste pervenute all’indirizzo di posta elettronica dedicato, tese a consentire il completamento e la finalizzazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti, anche in considerazione degli eccezionali eventi metereologici occorsi nei termini di apertura dell’Avviso”.