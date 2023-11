Affitti brevi, Santanchè: “Abbiamo messo mano a una situazione da Far West”

“Era un settore dove c’era il Far West e noi vi abbiamo messo mano, cosa che altri non hanno avuto il coraggio di fare perché è un tema complicato”. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha parlato in questi termini del tema degli affitti brevi, inserito in legge di Bilancio.

“Bisogna regolamentare senza criminalizzare - ha aggiunto, interpellata dai cronisti a margine di una conferenza stampa di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino a Milano -: da una parte c'è la proprietà privata che è sacra ma chi ha più case, che è legittimo, è un'impresa. Questo servirà a fare emergere il sommerso e oltretutto daremo più garanzie di qualità ai turisti che vanno in queste strutture”.



Ha poi spiegato, riporta Il Sole 24 Ore, come in legge di bilancio sia stata aumentata la cedolare secca, che rimane ferma per la prima casa e sale al 26% dalla seconda casa in poi. “Ci sarà l'introduzione del codice identificativo nazionale parlante - ha sottolineato il ministgro - e questa è la vera rivoluzione”.