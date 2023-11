Sicani Villages: la Sicilia delle persone

“Il nostro asset principale sono le persone”. Così Pierfilippo Spoto racconta Sicani Villages, il progetto che coinvolge 29 comuni della Sicilia situati in un’area che va da Palermo ad Agrigento.

L’obiettivo è organizzare, strutturare, fare rete e collegare i tanti piccoli centri all’interno della zona per farli scoprire ad un viaggiatore diverso che vuole vivere la vacanza come vera esperienza di vita, come conoscenza ed arricchimento. Il progetto vuole connettere non solo i territori, ma anche i produttori di eccellenze agroalimentari, i tour operator, i dmc e le strutture ricettive di qualità.



“Proponiamo una scoperta turistica che è incontro, dove i luoghi cedono il passo al capitale umano, che è la vera ricchezza di questo territorio” spiega Spoto.



Si viene a creare così un circuito di scoperta di una Sicilia autentica, che fa leva sui saperi antichi e sulle produzioni locali che il progetto vuole valorizzare.



Anche l’accoglienza è fatta di strutture di livello, ma legate al territorio, con bed & breakfast, agriturismi e boutique hotel di campagna dove “spesso la vera reception è la cucina – spiega Spoto – che torna ad essere, come da tradizione, il centro nevralgico della casa e dove si accoglie con spontaneità”.