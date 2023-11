Ligurian Riviera, costituita la rete di destinazione per il fuori stagione

Liguria anche d’inverno, nelle diverse destinazioni della ‘Ligurian Riviera’. Questo è l’obiettivo del tavolo provinciale del turismo, che si sta impegnando con iniziative promozionali per attirare flussi turistici ed estendere la stagionalità a beneficio degli operatori ricettivi e non solo.

Un obiettivo strategico, sostenuto insieme agli operatori turistici che hanno deciso di scommettere sulla bassa stagione con proposte turistiche allettanti. Le previsioni e i trend della domanda segnalano che il mercato di prossimità (Piemonte e Lombardia) si caratterizzerà per pause di due o tre giorni cercando relax e riposo. In questo senso, le caratteristiche delle destinazioni liguri potrebbero essere una buona scelta. In particolare si propongono vacanze brevi di 2-3 giorni per smartworking; short break nei weekend e vacanze brevi.



“Le destinazioni della ‘Ligurian Riviera’ - spiegano dal tavolo provinciale del turismo - possono essere scelte grazie ad un luogo dal clima mite, tranquillo, ideale per riposare e fare sport. Questa fetta di territorio ha un clima non solo indicato come destinazione balneare, ma anche per il relax fuori stagione. La strategia passa per la strutturazione della rete di destinazione Ligurian Riviera, alla quale possono aderire le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ristoranti, produttori agroalimentari, centri benessere ed olistici, guide turistiche ed ambientalistiche, oltre che operatori dei servizi ed associazioni sportive, escursioni ed attività di outdoor.



Verrà quindi rafforzata la rete di destinazione con strumenti dedicati ai prodotti generali e specifici come slow & wellbeing, outdoor ed enogastronomia. Verrà avviata un’offerta sistematica integrata e tematica, con promozione e comunicazione indirizzate ad un mercato nazionale ed estero.



Si punterà molto sul settore dell’enogastronomia; massima attenzione quindi allo strumento ‘Ligurian Riviera Gusto & Sapori’ dedicato alle strutture ricettive & agriturismi che resteranno aperti da dicembre a maggio con obbligo di consegnare la 'Tourist Card + Guida Gusto & Sapori'.