I palazzi di Torino di notte: la proposta di Federalberghi

Una proposta turistica per scoprire le bellezze del capoluogo del Piemonte in notturna. Federalbeghi Torino lancia ‘Tutto in una notte’, un nuovo itinerario nato da un’idea dell’assessorato alla Cultura del Comune e in collaborazione con i Musei Reali di Torino, la Fondazione Torino Musei, Consorzio Turistico Terre Reali del Piemonte e Somewhere Tour & Events.

I turisti che soggiorneranno in una delle strutture ricettive associate a Federalberghi Torino avranno così la possibilità di visitare in serata Palazzo Madama, Palazzo Reale e piazza Castello, accompagnati da un’animazione attoriale di importanti gruppi storici. Al termine delle visite, potranno inoltre scoprire le ricchezze enogastronomiche del territorio.



“Tutto in una notte è una nuova proposta turistica congiunta che mira a offrire ai turisti che visitano Torino un’esperienza insolita, suggestiva ed emozionante, consentendo loro di visitare due luoghi simbolo del centro e della storia di Torino godendo dell’atmosfera serale e vivendo momenti che coniugano arte, cultura, enogastronomia e storia – spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino. Grazie ad un’idea dell’assessore Rosanna Purchia e all’appassionata partecipazione dei Musei Reali e della Fondazione Torino Musei abbiamo ideato un’esperienza unica che i turisti potranno conservare nella memoria. È una proposta che mira ad assecondare le esigenze dei turisti moderni, un’esperienza immersiva che ci auguriamo possa favorire la destagionalizzazione”.



Il tour, combinabile con il pernottamento e la cena o l’aperitivo, potrà essere acquistato sui siti del Consorzio Turistico Terre Reali del Piemonte e di Somewhere.



Le prime date sono fissate per sabato 25 novembre e sabato 16 dicembre, ma il programma proseguirà nel 2024 a partire da gennaio. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a support@terrerealidelpiemonte.it oppure a events@somewhere.it.