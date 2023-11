Turismo dello zafferano, la nuova attrazione made in Italy

Per chi cerca esperienze gastronomiche diverse, nasce una nuova opportunità: il turismo dello zafferano. Sempre più persone sono interessate a scoprire tutto sulle preziose piante da cui ha origine una delle spezie più amate della cucina italiana.

Così, nascono veri e propri tour ad hoc. Uno di questi è stato di recente portato alla ribalta dall’Ansa. Si tratta di ‘Raccogli, conosci e gusta’, ideato dalla presidente dell’associazione Vie dello zafferano Sonia Fiucci e dal maestro gelataio Francesco Dioletta. Una proposta che porta nelle coltivazioni di Crocus sativus – fiore da cui ha origine lo zafferano – a San Pio delle Camere, in provincia de L’Aquila, e che ogni giorno attiva 150 visitatori.



Una soluzione alternativa per viaggiare in autunno. La raccolta avviene infatti tra ottobre e novembre in altopiani e località interne. Le fioriture più ricche si trovano in Abruzzo (L'Aquila, in particolare, vanta una Dop che comprende 13 Comuni), nel basso Lazio, in Toscana e in Sardegna.