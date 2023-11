Leolandia apre al Mice: aperitivi adrenalinici e team building ‘alternativi’ per le aziende

Aperitivi sulle montagne russe, rafting al largo della Minitalia e team building tra i cartoni animati. Con queste ed altre proposte il parco di Leolandia apre i cancelli alle aziende e al Mice. Il parco mette sul campo nuovi format per la meeting industry, dopo aver registrato un esordio positivo sul segmento, con un primo trimestre di attività oltre le apettative.

“Puntando su un mix inedito di creatività, servizi esclusivi e supporto organizzativo qualificato, siamo riusciti ad intercettare il trend di crescita della meeting industry italiana, che sta rapidamente recuperando i livelli del 2019 - spiega David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia -. Secondo i dati Oice (Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi), nel 2022 solo il 6% degli eventi è stato organizzato in spazi non convenzionali: per strutture come Leolandia c’è quindi un ottimo potenziale di crescita. Abbiamo progettato soluzioni inedite, mettendo a sistema le opportunità che ci offrono gli oltre duecentomila metri quadri del parco, tra scenografie immersive ispirate al mondo dei cartoni animati ed effetti speciali”.



Le proposte

Si parte con una serie di proposte legate al food & beverage: Dinner & Coaster, che unisce la convivialità di un aperitivo sotto le stelle con l’emozione di un sorvolo del parco a bordo delle montagne russe, con immancabile foto ricordo; picnic gourmet su un tappeto erboso indoor, accompagnato da uno show acrobatico; aperitivo a buffet con open bar all’interno di una serra, tra piante e luci, con accompagnamento di canti dal vivo; e cene e aperitivi abbinati a momenti di intrattenimento e spettacoli, nei teatri indoor e all’aperto del parco.



Tante anche le opportunità per attività di team building alternative. Tra queste, il format Discovery Game è una moderna caccia al tesoro interattiva tra vascelli pirata, fattorie, draghi e città fantastiche, ispirate ai personaggi del mondo della fantasia.



I mari che circondano la Minitalia fanno invece da sfondo alle gare di rafting: sfide a colpi di pagaia tra due o più team a bordo di un gommone.



Soluzione più tranquilla Show Time Together, lo spettacolo che trasforma i membri del pubblico in protagonisti. Una vera e propria full-immersion tra danza e recitazione, per mettere in scena la propria “pièce” teatrale, documentata da un videoreportage.



“La forza della nostra proposta – conclude Tommaso – risiede nella versatilità del parco e delle sue dotazioni tecniche e nella preparazione dello staff, che lavora tutto l’anno per proporre momenti di intrattenimento sempre nuovi e coinvolgenti. Questo know-how ci permette di elaborare progetti personalizzati nei minimi dettagli, per eventi che possono coinvolgere da 10 a 400 persone, sia durante i giorni di apertura del parco, quindi con la possibilità di estendere l’invito agli accompagnatori in ottica bleisure, sia durante i giorni di chiusura”.