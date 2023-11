Tomba presidente dell’Enit, il campione e il ministro Santanchè smentiscono

“Ringrazio tanto Daniela Santanchè, ma la politica non fa per me''. Questa la risposta rilasciata da Alberto Tomba all’Ansa alla notizia, comparsa in alcuni siti web e rilanciata da Il Fatto Quotidiano, secondo cui il ministro del Turismo, sfumata l'idea di nominare Flavio Briatore, si sarebbe orientato sul nome del grande campione di sci come futuro presidente dell'Enit, forse per seguire l'idea di scegliere un nome mediaticamente forte, che rappresenti l'eccellenza italiana tanto cara a FdI.

A dire il vero lo stesso ministero ha smentito la notizia in maniera categorica ma, sempre secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il nome del grande sciatore è assolutamente in ballo, anche se al momento il piano è fermo in un cassetto di Santanchè.