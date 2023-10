Resilienza, sostenibilità, digitalizzazione, innovazione e sviluppo delle competenze. Questi i temi al centro della riunione informale dei ministri del Turismo dell’Unione europea che si è chiusa oggi a Palma di Maiorca e che ha visto la partecipazione della titolare del Mitur, Daniela Santanchè.

Il vertice è stato improntato al rafforzamento della cooperazione e all’adattamento delle politiche settoriali. Il confronto è stata occasione per definire i pilastri sui quali fondare la crescita e lo sviluppo del comparto che, nel 2019, a livello europeo, ha visto coinvolte complessivamente quasi 21 milioni di persone rappresentando il 5% del valore aggiunto totale lordo.



Le parole del ministro Santanchè

“Questa ministeriale sul turismo ha offerto l’opportunità di scambiare opinioni e affrontare temi cruciali per il futuro del turismo. Uno su tutti la sostenibilità ambientale ed economica, ma anche sociale, che è imprescindibile, in queste sue tre forme, per garantire la prosperità dell’industria - ha commentato Santanchè al termine del vertice -. Un altro tema qualificante è stato quello del turismo come strumento di scambio, crescita e formazione, nonché come mezzo di dialogo, partecipazione e finanche di diplomazia; una riflessione di estrema attualità visto il contesto geopolitico che stiamo attraversando. Il turismo può essere un elemento prezioso e strategico, in questo momento complesso”.



“Le discussioni affrontate – ha continuato il ministro - sono state importanti e in linea con la nostra visione strategica. È quindi fondamentale continuare a mantenere alta la discussione a livello europeo affinché il turismo non sia lasciato marginale, ma diventi sempre più protagonista e veicolo di interscambio. In linea con questo obiettivo, il mio ministero sta organizzando il primo forum internazionale che metterà in luce, appunto, la trasversalità del turismo – che in Italia vogliamo rendere assoluto punto di forza e prima leva economica della Nazione”.



I contenuti dei lavori dei ministri sono stati sintetizzati nella Dichiarazione di Palma ‘Il percorso verso la sostenibilità sociale del turismo nella Ue’, adottata a conclusione della riunione.