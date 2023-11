Destination Verona&Garda Foundation, promozione nel nome del turismo di qualità

Un sodalizio nel nome del turismo di qualità, basato sul soddisfacimento dei bisogni speciali di ognuno, sia esso turista o residente. Questa la premessa che sta alla base di Destination Verona&Garda Foundation, la nuova realtà che vede le due aree geografiche unite in un unico presidio il cui claim è ‘My special needs’.

Accessibilità e inclusione

Uno slogan che affronta il tema dell’accessibilità e inclusione - tracce che porteranno il territorio verso la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e l’apertura delle Paralimpiadi del 2026 –, in modo che la destinazione si dimostri pronta ad accogliere e soddisfare i bisogni speciali alla base della scelta di ogni viaggio: dagli interessi (special interest) degli appassionati di outdoor, sport, bike, cibo, Unesco, ai bisogni (‘special needs’) quali la ricerca di una meta dove trovare offerte di mobilità dolce, sostenibilità, inclusione. Un territorio che di speciale offre anche occasioni imperdibili (‘special offer’): short break a tema, offerte speciali minimum stay oppure occasioni speciali (‘special moment’) come matrimoni, momenti unici della vita, giornate da regalarsi.



"Fare turismo insieme"

Un progetto di promozione del territorio salutato positivamente dallo stesso assessore al Turismo della Regione Veneto, Federico Caner, che lo definisce “fiore all’occhiello dell’offerta turistica a livello regionale, esito del lavoro intenso intrapreso dalla Regione stessa e da DVGF e che ha condotto territori diversi tra loro ad organizzarsi al fine di fare turismo insieme. La Fondazione è l’esempio lampante – afferma Caner – che quando si vuole, si può fare”.



Sul fronte della comunicazione “nostro preciso obiettivo - spiega Paolo Artelio, presidente di DVG Foundation - è quello di promuovere a livello nazionale e internazionale le peculiarità e il valore di tutte le unicità territoriali, sfruttando in particolar modo le potenzialità strategiche della comunicazione, attraverso uno stile e un linguaggio unitari”.



Tutti i progetti e le attività della Fondazione sono già disponibili al sito www.destinationveronagarda.it, che ha appena debuttato; tra le tante iniziative di comunicazione la gestione dei canali social media con contenuti multilingue, la produzione di materiale multimediale, gli investimenti pubblicitari e i progetti editoriali come l’iniziativa, in corso di realizzazione in collaborazione con Lonely Planet - 48 ore che prevede due progetti specifici: uno dedicato a lago e città e uno ai marchi d’area, con temi trasversali e 48 ore di tempo per svelare il solito e l’insolito dei territori toccati.



