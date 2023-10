Garda Veneto, i parchi a tema favoriscono la destagionalizzazione

I parchi divertimento a tema sono diventati un asset importante per il turismo del Garda Veneto, soprattutto in un’ottica di destagionalizzazione. È quanto evidenzia la Federalberghi territoriale, sottolineando che rappresentano le realtà che per prime hanno cercato di ampliare il proprio calendario, inglobando anche il periodo autunnale. Una scelta che sta riscontrando un aumento della clientela per il mese di ottobre, grazie anche alle tematizzazioni legate a halloween e alle aperture serali.

