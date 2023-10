Italian Cruise Day: nel 2024 attesi oltre 13 milioni di passeggeri

Crociere motore del turismo in Italia. Secondo la nuova edizione dell’Italian Cruise Watch presentato a Taranto da Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo, e distribuito durante l’Italian Cruise Day, nel 2024 i porti crocieristici italiani registreranno un nuovo record per quanto riguarda il numero di passeggeri movimentati grazie a oltre 5mila toccate nave.

Per quanto riguarda il traffico crocieristico, il prossimo anno verrà superata per la prima volta la soglia dei 13 milioni di passeggeri movimentati.

“Il superamento della soglia di 13 milioni che ci aspettiamo il prossimo anno dimostra come la forte crescita del 2023 non vada archiviata come episodio sporadico, e anzi rappresenti un suo consolidamento. E si apre una nuova fase per la crocieristica in Itali, in cui dovremo affrontare nuove sfide: dal contribuire concretamente a rendere il turismo crocieristico sostenibile, all’importanza di continuare a tenere alta l’attenzione sull’accoglienza dei flussi, soprattutto in quei porti pronti a traguardare nuovi record. Si tratta di sfide che implicano un intenso lavoro di sensibilizzazione, coinvolgimento e collaborazione tra tutte le parti coinvolte, a partire da compagnie e le destinazioni” afferma di Cesare.



Il risultato atteso per il 2024 è frutto della proiezione effettuata sulle previsioni di 35 porti, rappresentativi rispettivamente del 97% del traffico crocieristico nazionale e dell’86% delle toccate nave e tiene conto di numerosi fattori capaci di incidere sulle stime di traffico nel medio periodo.



Civitavecchia sarà sempre più il porto leader nazionale, e tra i principali a livello mondiale, superando per la prima volta la soglia dei tre milioni di passeggeri movimentati (3,1 milioni, +4% sul 2023). Invariate le altre posizioni sul podio, con Napoli a consolidare ulteriormente la seconda posizione (1,61 milioni di crocieristi movimentati, +4% sul 2023) davanti a Genova (1,38 milioni di crocieristi movimentati, -8% sul 2023).

A seguire Palermo, che proseguirà il suo trend di crescita raggiungendo la soglia del milione di crocieristi movimentati (+7,5% sul 2023), aggiornando il record storico atteso a fine 2023 ed entrando nel ‘club del milione’.



A livello regionale, la performance attesa nel porto di Civitavecchia porterà il Lazio al primato tra le regioni crocieristiche d’Italia superando la Liguria, la prima poco sopra e la seconda poco sotto la soglia dei 3 milioni di crocieristi movimentati nei propri porti.

Per quanto riguarda il numero di accosti di navi da crociera, la classifica dovrebbe vedere a fine 2024 sempre Civitavecchia al primo posto con 850 toccate nave (+6% sul 2023) davanti a Napoli che proseguirà il trend di crescita (451, +3%) mentre al terzo posto ci sarà Livorno (308 accosti, +3%).



Tra le variazioni più significative attese, l’ulteriore scatto in classifica di Messina, che a fine 2024 dovrebbe passare dall’ 8° al 7° posto grazie a circa 682 mila passeggeri movimentati (+24% sul 2023) e 233 toccate nave (+10% sul 2023).

All’interno del report emergono inoltre nuovi porti che nel 2023 si collocheranno nella fascia tra i 30mila e i 70mila passeggeri come Crotone e Chioggia.