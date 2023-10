Parchi di divertimento verso il record di visitatori

Si avviano a raggiungere la cifra record di 22 milioni di visitatori italiani e 1,7 stranieri i parchi permanenti italiani nel 2023. Dopo un 2022 già più che positivo, con i dati della Siae che parlavano di 18,5 milioni di ingressi, pari all’11 per cento in più sul 2019, quest’anno sta facendo registrare un vero e proprio boom complici anche gli investimenti (120 milioni di euro) in nuove attrazioni.

A livello di giro d’affari, invece, la crescita quest’anno dovrebbe aggirarsi intorno all’8-10 per cento. Ma il trend non dovrebbe arrestarsi, come dimostra il piano di nuovi investimenti, che per il prossimo triennio ammonterà a 450 milioni: soldi che consentiranno alle realtà esistenti di migliorare anche l’attrattività sul mercato internazionale.



Attualmente il segmento dei parchi permanenti italiani rappresenta una realtà di spicco dell’economia nazionale con 230 aziende che nel 2022 hanno generato un giro d’affari da oltre un miliardo di euro tra biglietteria e indotto interno. Cifra che raddoppia se viene poi preso in considerazione anche l’indotto esterno.