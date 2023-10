Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari dei fondi del pacchetto ‘Montagna italia’, destinati al sostegno di programmi di investimento tesi al rilancio del turismo montano nella Penisola.

Il decreto - precisa il Ministero in una nota - riporta "i supplementi di valutazione addotti dalla Commissione di valutazione rispetto al precedente decreto pubblicato il 23 dicembre 2022, individuando, quindi, la graduatoria definitiva della procedura".



I fondi previsti ammontano a 26,7 milioni di euro.



Ulteriori risorse in arrivo

Pubblicato, inoltre, il provvedimento del Segretariato Generale con cui il Mitur si impegna a individuare "ulteriori fonti finanziarie in grado di soddisfare, nella misura più ampia possibile, le istanze pervenute in risposta all’Avviso valutate come idonee ma non finanziate per carenza di risorse".



I decreti e l’elenco dei beneficiari alle risorse Montagna Italia sono consultabili a questo link