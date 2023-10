Passaporti, Santanchè: “Il progetto di Poste Italiane un grande passo avanti”

Il Progetto Polis è “un grande passo avanti per risolvere una problematica strutturale”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, plaude all’iniziativa di Poste Italiane che da dicembre consentirà agli uffici postali di circa 7mila Comuni con meno di 15mila abitanti di rilasciare i passaporti.

“Non posso che applaudire a questo progetto che va ad affrontare in maniera strutturale una problematica, quella del rilascio dei passaporti, che ha pesato molto nei mesi scorsi e che è stata un problema per molti italiani e per il comparto del turismo”, commenta il ministro in una nota. “Come sempre - conclude la titolare del Mitur - affrontiamo pragmaticamente i problemi a cui cerchiamo di fornire soluzioni strutturali e durature nel tempo a favore degli italiani”.