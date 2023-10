Sede Enit di Toronto: al via 'Take Your Seat', l'Italia in aeroporto

La sede Enit di Toronto, in collaborazione con i fotografi Randy e Spencer VanDerStarren, sponsorizza una mostra fotografica che presenta luoghi d’Italia ai viaggiatori dell’aeroporto internazionale della metropoli canadese.

L’iniziativa, che si protrarrà sino al 31 dicembre 2023, sii legge su Hotelmag, consiste in un’installazione digitale al Terminal 1, con una serie di 18 fotografie, in un loop di 5-7 minuti, esposte su sei grandi schermi 4K. Il codice Qr sulle foto rimanda al sito takeyourseatonline.com, dove è stata creata una pagina sull’Italia con altre immagini scattate dai due fotografi la scorsa estate, e un collegamento al sito italia.it.



“Una mostra fotografica sull’Italia all’aeroporto di Toronto rappresenta una strategia sinergica di promozione internazionale – ha commentato Ivana Jelinic, presidente e ceo Enit -. L’appuntamento offre un’opportunità di valorizzazione dell’Italia come destinazione turistica capace di catturare l’immaginazione dei viaggiatori in partenza o in arrivo, e di contribuire a diffondere la cultura italiana. Le fotografie esposte, che mostrano città storiche, paesaggi, tradizione culinaria e patrimonio artistico, fungono da strumento di marketing. Le immagini di luoghi iconici possono ispirare e spingere i viaggiatori canadesi a considerare una visita in Italia come la loro prossima destinazione. Inoltre, la mostra rafforza i legami tra Italia e Canada, favorendo lo scambio culturale e turistico tra i due Paesi”.



È stimato che circa 3 milioni di passeggeri in transito allo scalo canadese vedranno la mostra durante la prima fase di un progetto, che si sposterà, successivamente, in altri terminal per poi concludersi con un’installazione statica nel 2024.