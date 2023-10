Montagna più cara: le previsioni Jfc per la prossima stagione sciistica

Si preannuncia un inverno di nuovi rincari sulle piste da sci. L’Osservatorio italiano del turismo montano realizzato da Jfc ‘Skipass panoramaturismo’ ha rilevato ulteriori aumenti per la prossima stagione sciistica, che si andranno a sommare a quelli dello scorso anno.

Secondo le analisi dell’Osservatorio, nell’ultimo biennio le tariffe per pernottate in alta stagione o nel week end in un hotel in montagna sono aumentate del 26%. Per lo skipass gli incrementi sono stati del 19%, mentre per un’ora di lezione con un maestro di sci del 15%.



Quest'anno, riporta Il Sole 24 Ore, i picchi interesseranno i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua.



Rispetto allo scorso anno la spesa media crescerà dell’8,1%. Entrando nel dettaglio, le tariffe medie per una notte in albergo registreranno un incremento dell’8,2% e in alta stagione del 12%. Per una settimana bianca si spenderà, invece, il 7,5% in più.