Cammini religiosi: dal Ministero arrivano 4,5 milioni di euro

Ammonta a 4,5 milioni di euro la cifra per le misure attuative del Fondo per i cammini religiosi varato dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. Uno stanziamento che punta al miglioramento della fruibilità dei percorsi e alla valorizzazione degli immobili pubblici presenti lungo questi itinerari.

La parte più sostanziosa, da 3,5 milioni di euro, sarà utilizzabile dal 2023, mentre il restante milione verrà suddiviso nei due anni successivi.



“Con questo intervento intendiamo rafforzare la promozione turistica di quello che è un asset di grande importanza per lo sviluppo del turismo nella nostra Nazione – commenta Santanchè -. Gli itinerari di fede, infatti, favoriscono la sostenibilità del settore non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. La Via Francigena, in particolare, risulta uno dei percorsi più gettonati sui portali web, con oltre 60mila ricerche nel mese di agosto 2023, registrando un aumento del 22% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente”.