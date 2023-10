Intesa Sanpaolo promuove l'incoming finanziando una serie tv americana

Nuova operazione di Intesa Sanpaolo a sostegno della promozione dell’Italia all’estero e, quindi, dell’incoming. L’istituto italiano, che dal 2009 ha erogato oltre 2,5 miliardi di euro a favore dell’audiovisivo, ha sostenuto finanziariamente la produzione della serie televisiva americana “Those about to die” attraverso un’operazione in pool con Comerica Bank.

La serie, diretta da Roland Emmerich e che vede tra gli interpreti il premio Oscar Anthony Hopkins, si legge su Hotelmag, è stata interamente girata in Italia grazie al supporto logistico degli studi di Cinecittà. La struttura dell’operazione trae spunto dall’esperienza maturata in questi anni nel settore dalla banca e in particolare dall’intervento a sostegno del film di Michael Mann su Enzo Ferrari, in co-founding con la stessa Comerica Bank.



Questa nuova modalità operativa, frutto della collaborazione delle divisioni di Intesa Sanpaolo, Banca dei Territori e Imi Corporate & Investment Banking, intende supportare le produzioni indipendenti americane che vogliono girare in Italia, agevolando un’importante attività di incoming, cui fa seguito una positiva ricaduta sul territorio nazionale, nonché la crescita del settore e la promozione internazionale del territorio con positivo ritorno in ambito turistico.



“Il cinema – ha sottolineato Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei territori Intesa Sanpaolo – rappresenta un potente catalizzatore economico per numerosi settori produttivi ed è unico nel raccontare l’Italia per immagini, contribuendo a costruire la percezione del Paese nel mondo, della nostra offerta culturale, turistica e industriale”.