L'occasione dei cammini internazionali per il turismo italiano

“Ways to Rome - Dall’Italia alle regioni d’Europa. Esperienze di pellegrinaggio e turismo lento a confronto” è il titolo della tavola rotonda organizzata dal Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna e patrocinata dall’Associazione dei Geografi Italiani a TTG Travel Experience 2023.

Un incontro al quale hanno partecipato stakeholders regionali, studenti universitari e delle scuole secondarie e durante il quale è stato presentato il progetto rurAllure che mira a promuovere la cooperazione culturale e il turismo sostenibile in prossimità di sei itinerari storici di pellegrinaggio europeo.



Si è così discusso del potenziale strategico del Cammino di Santiago, della via Francigena, della Romea Strata, della via Romea Germanica, dei Cammini di Sant’Olav in Scandinavia e del Cammino di Maria per Sumuleo Ciuc/Csíksomlyó. Percorsi di pellegrinaggio transnazionali che possono essere fattori di sviluppo locale per aree marginali e cooperazione tra Paesi. M. T.