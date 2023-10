Il turismo delle passioni muove la Basilicata

La Basilicata presenta il cuore della propria campagna di comunicazione centrata sul ‘turismo delle passioni’. Basilicata State of Mind racconta le persone, persone che condividono qualcosa incontrandosi in una destinazione e vivendone appieno l’unicità.

“La Basilicata è una regione autentica - sottolinea Antonio Nicoletti, direttore generale Apt -. Un primo esperimento che stiamo portando avanti, parlando di passioni, interessa tre ambiti: astronomia, fioriture ed erbe spontanee, e fiabe, magie e mistero”.



Ma la Basilicata guarda anche al wellness e al concetto-chiave del viaggiare per farci stare meglio. Da qui il coinvolgimento di testimonial d’eccezione per la promozione, ossia campioni sportivi come il nuotatore Domenico Acerenza e la karateka Terryana D’Onofrio, i cui luoghi d’origine hanno contribuito alla loro formazione mentale e fisica, nonché al loro successo.



“Quando parliamo di sport e turismo, parliamo di benessere - conclude Michele Casino, assessore regionale della Basilicata alle attività produttive -. Questo binomio ben si collega con un turismo dello sport e della cultura che può passare attraverso la conoscenza del nostro territorio e dei nostri prodotti”. G. G.