Oscar dell'Ecoturismo, da Legambiente il premio intitolato a Mariateresa Montaruli

Un premio speciale dedicato alla giornalista Mariateresa Montaruli, giornalista, scrittrice e blogger specializzata in cicloturismo, bicicletta e mobilità dolce. A istituirlo Legambiente, che l’ha presentato in fiera all’interno della premiazione degli Oscar dell’ecoturismo.

Declinato al femminile, il riconoscimento sarà diviso in due sezioni. La prima andrà a donne che si sono distinte per un particolare progetto che amplifica il mondo delle due ruote (start up, libro, evento, cluster territoriale); una seconda invece, più giornalistica, premierà il miglior reportage cicloturistico firmato da una donna durante l'anno appena trascorso. Il premio verrà consegnato a Bologna all’inizio di aprile.