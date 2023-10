Amata, Sicilia: “Presenze in aumento, puntiamo a prolungare l’alta stagione”

Presenze in aumento del 5,8%, con un forte incremento della componente straniera (+18,7%), soprattutto francese, tedesca e americana. Durante la 60esima edizione di TTG Travel Experience, a Rimini, l’assessore al Turismo della Regione Sicilia, Elvira Amata, ha diffuso i dati relativi al periodo gennaio-settembre 2023.

“Sono numeri veramente importanti, frutto di grande programmazione e di una strategia che sta andando nella direzione giusta e in sinergia tra tutte le parti - ha commentato -. Miriamo non a destagionalizzare, che è un termine che non amo, ma a prolungare l’alta stagione perché la nostra è un’offerta turistica completa”.



L’assessore ha sottolineato anche gli investimenti fatti sugli eventi e la crescita del fenomeno del cineturismo, insieme alla nascita di nuove Dmo.



Martina Tartaglino