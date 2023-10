Faita-Federcamping a InOut nell'anno dei nuovi traguardi per il turismo open air

Si chiama ‘Productive garden discovery of the sense’ la spazio dedicato che caratterizzerà la presenza di Faita-Federcamping alla prossima edizione di InOut a Rimini dall’11 al 13 ottobre, un percorso sensoriale alla scoperta dei profumi e dei colori mediterranei per raccontare il modello del Glamping Made in Italy in collaborazione con Crippaconcept, Camp Design Architecture e Laboratorio AUDe dell’Università di Pavia.

“Nella stagione 2023 il turismo open air ha raggiunto ulteriori traguardi, se a fine stagione le aziende confermeranno i trend in atto si dovrebbe arrivare a 11 milioni di arrivi per poco meno di 70 milioni di presenze – spiega l’associazione in una nota -. Un dato che porta l’open air saldamente al secondo posto, dopo gli alberghi, nella scelta della modalità turistica italiana e tra i primi a livello europeo. A Rimini la Federazione ha progettato e strutturato una nutrita serie di eventi per integrare ed arricchire il proprio progetto di promozione e crescita dedicato alle imprese ed agli imprenditori”.



Numerosi gli eventi in programma in fiera in cui Faita-Federcamping sarà protagonista: “InOut rappresenta l’occasione ideale per avviare un confronto tra gli operatori sui temi dell’innovazione e crescita del settore – conclude la nota -, nonché un momento formativo/informativo attraverso i molti panel Faita-Federcamping dedicati e di conseguenza una ottima occasione per pianificare gli investimenti grazie ai tanti espositori presenti”.