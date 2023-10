Liguria, estate difficile: presenze e arrivi in lieve flessione a luglio

Segno meno per l'estate in Liguria, anche se leggero. Il dato complessivo dell'Osservatorio turistico regionale su luglio parla di un calo delle presenze del 3,02%, con una flessione sia per gli italiani (-3,75%) che per gli stranieri (-2,23%). In negativo anche gli arrivi, a -1,18%.

Come riporta ilsecoloxix.it, il comune più gettonato è stato Diano Marina, seguito a Sanremo, prima per arrivi e con un +1,30% rispetto al luglio dello scorso anno. Al terzo posto si piazza San Bartolomeo, seguita da Imperia e infine Ventimiglia, che supera di poco Bordighera. Andamento positivo anche per Genova e La Spezia.