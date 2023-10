Dvg Foundation: il debutto a TTG Travel Experience

Debutta a TTG Travel Experience 2023 Destination Verona & Garda Foundation, costituita dalla Camera di commercio di Verona con l’obiettivo di sottoporre a un unico coordinamento le preesistenti Dmo Lago di Garda e Dmo Verona, quest’ultima comprensiva di una settantina di comuni. Una terra ricca culturalmente, dalle grandi tradizioni, per un prodotto turistico variegato, che Dvg Foundation intende far crescere sfruttando le sinergie che ci sono tra i vari ambiti locali, valorizzando l’attuale offerta turistica e ampliandola per esaltarne le singole specificità. E guardando ai mercati internazionali.

“Abbiamo davanti una sfida non di poco conto – ha affermato Paolo Artelio, presidente della Fondazione, come si legge su Hotelmag -, in un territorio che abbraccia tipologie di offerta diversa e che necessita di una costruzione in grado di rafforzare e mutare la capacità di narrazione dei prodotti turistici più conosciuti e generarne di innovativi per parlare a mercati nuovi”.



Durante la scorsa estate c’è stato un incremento di turisti da Paesi Bassi, Belgio e Francia, ma anche da mercati emergenti, soprattutto Polonia e Cechia. Per incentivare il traffico da questi Paesi, Dvg Foundation si sta coordinando con l’aeroporto scaligero per l’attivazione di voli diretti, in particolare del Parigi-Verona.



Per quando riguarda i mercati extra-europei, la città beneficia di una posizione strategica, che la colloca a un’ora di distanza da Milano e Venezia, destinazioni must-do in un viaggio in Italia. In questi casi, i mercati di riferimento sono Israele e gli Usa, e un crescente Sud America (Brasile in particolare, grazie al turismo delle radici), ai quali verrà offerto un prodotto più completo e d’appeal per ricchezza e varietà.



Per intercettare la domanda turistica è importante inglobare nell’offerta asset trasversali, dalla sostenibilità alla biodiversità fino all’accessibilità e agli special needs. E a questo proposito Luca Caputo, direttore di Dvg Foundation, ha detto: “La nostra è una visione amplificata degli special needs, che vanno da esigenze di tipo assistenziale, da risposte a disabilità di vario tipo sino alla soddisfazione di bisogni che il visitatore non sapeva di avere sino a quel momento”. All’interno di un’idea complessiva in cui l’inclusione non è un asset a parte, ma fondante.