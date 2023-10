Il caldo anomalo di ottobre spinge il turismo: 1,1 milioni in viaggio

La 'coda lunghissima' dell'estate 2023 sta incoraggiando le partenze in un mese tradizionalmente considerato di transizione. Secondo i dati Coldiretti sono 1,1 milioni gli italiani che hanno deciso di trascorrere qualche giorno fuori casa nel primo weekend di ottobre.

Le motivazioni, come riporta ansa.it, oltre che nel clima favorevole, risiederebbero anche nella ricerca del relax e della tranquillità offerta dal viaggiare nei periodi meno affollati. Anche il risparmio ha giocato un ruolo importante, ma non è la sola motivazione, sottolinea l'associazione.



In particolare viene segnalato un aumento del turismo di tipo naturalistico, sia per la montagna sia per i parchi e le campagne.