A Gardaland è tempo di Magic Halloween: le novità della nuova edizione

Parte il conto alla rovescia per il Gardaland Magic Halloween. Da venerdì 6 ottobre il parco tornerà a popolarsi di mostri e creature della notte.

Quest'anno l'appuntamento è stato pensato in duplice versione: la prima, dedicata ai più temerari, con i Venerdì Da Paura, ogni venerdì dalle 17 alle 22; la seconda, tutti i sabati e le domeniche, per le famiglie con bimbi di tutte le età.



Il divertimento a tema inizierà già dal Welcome Show con il corpo di ballo di Gardaland Resort. E, dopo il successo dello scorso anno, tornano le Scary Zone, aree delimitate ed infestate di zombie, mostri e creature spaventose.



Lungo i viali del parco non mancheranno poi i momenti di divertimento: dalla postazione make-up a tema horror alle mostroband itineranti fino alle novità pensate ad hoc per la nuova stagione come Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto.



Tra gli appuntamenti nuovi da non perdere, Buffalo Stage con Windigo, al Teatro della Fantasia con l’eclettico Wondy e la pozione magica fino al Gardaland Theatre dove, oltre al nuovo live show Nautilus, andrà in scena uno spettacolo tematizzato: Midnight, L’ora del Duca.