Overtourism in Italia: le soluzioni in fase di studio

"È stata l'estate degli stranieri quella che si sta concludendo. Tutti i dati che i territori italiani stanno sfornando come primi bilanci della stagione mostrano chiaramente come a sostenere i flussi turistici siano stati innanzitutto i turisti internazionali. Che, lo si sa, dell'Italia amano soprattutto l'arte e la cultura. Giocoforza, quindi, che i risultati più performanti riguardino le città d'arte, che hanno fatto grandi numeri e hanno ritrovato tutto il loro splendore dopo il periodo della pandemia. Oltre allo splendore, però, hanno anche ritrovato tutti i problemi legati all'overtourism, con le città prese d'assalto e la sempre più difficile convivenza fra turisti e residenti. Sono tornate, quindi, di piena attualità le proposte e le possibili soluzioni per liberare i centri d'arte dalla calca e, come sempre in Italia, si procede in ordine sparso...". (Prosegue sulla Digital Edition di TTG Magazine)