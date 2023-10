Nuovi target e circuiti culturali: i progetti della Sicilia

Una stagione estiva segnata dal successo e tante azioni in cantiere per lo sviluppo del comparto turistico locale, dell’offerta e dei servizi, oltre agli eventi in programma durante l’inverno. La Sicilia guarda all’autunno/inverno con fiducia, si legge su Hotelmag, anche grazie ai positivi numeri registrati nei primi otto mesi dell’anno, con 3,73 milioni di arrivi, pari al 10,3% in più rispetto al totale del 2022, e 11,27 milioni di presenze, pari a un incremento del 7,5% rispetto al 2022.

I nuovi obiettivi della Regione Siciliana mirano a incentivare la destagionalizzazione e a motivare l’attenzione di nuovi target, alla ricerca di stimoli alternativi al solo mare.



“Sono sempre di più i turisti e i viaggiatori che imparano a conoscere e ad apprezzare la Sicilia per tutto quello che offre – afferma l’assessore regionale a Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata -: non soltanto il mare, ma un patrimonio materiale e immateriale spesso inaspettato. Siamo pronti ad alzare l’asticella, a porci obiettivi più ambiziosi in termini di arrivi, sia nazionali che dall’estero”.



Intanto, il calendario eventi si sta arricchendo di nuovi appuntamenti, a cominciare dal festival ‘La via dei tesori’, circuito di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, che prevede l’apertura al pubblico di oltre 500 luoghi di interesse storico, culturale, naturalistico e artistico.