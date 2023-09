Porta la firma di Enit e WeChat il nuovo accordo siglato per favorire i flussi turistici tra la Cina e l’Italia. L’intesa è stata suggellata nel corso dell’evento “Welcome with Weixin Alliance” organizzato da Tencent in collaborazione con l’Agenzia nazionale per il turismo al quale hanno preso parte l’onorevole Gianluca Caramanna, consigliere del Ministero del Turismo, Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit e Ma Fengming, direttore generale marketing internazionale di WeChat.

“E’ una giornata storica per il turismo italiano – ha commentato Jelinic -. WeChat è senza dubbio uno strumento di comunicazione cruciale e questa partnership consentirà di moltiplicare in modo esponenziale la diffusione sul mercato cinese di contenuti dedicati alla bellezza italiana. L’innovazione tecnologica ha trasformato il modo in cui le persone pianificano e vivono le proprie esperienze di viaggio”.



La firma dell’accordo strategico sancisce l’avvio di un percorso di collaborazione che sarà declinato in una pluralità di iniziative promozionali tecnologiche – tra le quali un videogame dedicato alla Venere, influencer virtuale della campagna Open to Meraviglia – che sfrutteranno la diffusione pressoché universale dell’app WeChat sul mercato cinese. “Continueremo a esplorare le potenzialità delle nuove tecnologie per migliorare l’esperienza di viaggio e promuovere la cultura, la storia e lo splendore del nostro Paese”, ha poi concluso Caramanna.