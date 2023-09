Santanchè: “Un tavolo per lo sviluppo del turismo in Sicilia”

Un tavolo per lo sviluppo della proposta turistica della Sicilia. È quello che ha annunciato la ministra del Turismo Daniela Santanchè, intervenendo in streaming alla celebrazione della Giornata mondiale del Turismo organizzata a Palermo da Travelexpo e Logos.

Parlando della performance registrata nel 2023 dall’isola con l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, la titolare del Mitur ha annunciato che “nell’ambito dell’evento sul turismo che il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha organizzato a Brucoli, in provincia di Siracusa, il 7ottobre, faremo un primo panel con il governo regionale e le associazioni dedicato alla messa a sistema delle potenzialità, per poi convocare al ministero un tavolo tecnico Sicilia con Regione, Comuni, categorie e tutti gli attori della filiera”.



La ministra, riporta milanofinanza.it, ha sottolineato che la regione “quest’anno ha avuto riscontri molto importanti per i flussi turistici, ma è stata penalizzata da calamità naturali e sovrapprezzo dei biglietti aerei. Tuttavia, si sono fatti passi avanti importanti sul piano dell’offerta turistica, ottenendo grandi risultati. Sono in corso forti investimenti pubblici sulle infrastrutture e molto investimenti dei privati in nuove strutture ricettive di altissimo livelloe in resort di lusso - ha continuato -. C'è grande attenzione internazionale attorno a questa trasformazione ed evoluzione del settore nell’Isola, che il governo nazionale intende sostenere”.