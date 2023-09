Tourism Digital Hub: il Ministero sigla un accordo con Unioncamere

Entra anche Unioncamere nella ‘squadra’ chiamata in causa per la realizzazione del Tourism Digital Hub, la piattaforma di contenuti e servizi del turismo nazionale creata dal MiTur.

“Il Tourism Digital Hub è finalizzato a realizzare una piattaforma che consenta il collegamento dell’intero ecosistema turistico italiano al fine di valorizzare, integrare e favorire l’offerta turistica – si legge in una nota del Ministero -: un’amplificazione delle informazioni già raccolte dai sistemi regionali e locali per promuovere l’Italia, in modo coordinato, sui mercati internazionali”.



Grazie all’accordo siglato il sistema delle Camere di Commercio contribuirà al perseguimento dell’obiettivo Pnrr, fissato nell’ingaggio diretto di 20 mila imprese turistiche entro giugno 2024.