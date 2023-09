Turismo tra Cina ed Europa, ecco le tendenze della Golden Week della riscossa

di Amina D'Addario

I turisti cinesi sono tornati, ma non sono più quelli di una volta. Cercano esperienze di viaggio uniche e mostrano una propensione più spiccata per i servizi di alta qualità.



A segnalare l’evoluzione della domanda, la piattaforma Trip.com alle prese con una “straordinaria impennata” delle prenotazioni verso l’Europa in vista della Golden Week, il periodo dell’anno (1-8 ottobre) dove i cinesi viaggiano di più.



I dati della Ota rivelano che nel 2023 le richieste di voli verso il Vecchio Continente sono cresciute del 261% rispetto al 2022 e un analogo incremento (più 285%) lo hanno registrato le prenotazioni degli hotel. Ma è soprattutto guardando alla tipologia di servizi, che diventa evidente lo spostamento della domanda verso standard più elevati. Le richieste di hotel 5 stelle crescono infatti del 379% rispetto al 2022, così come le prenotazioni di posti in business e prima classe in Europa, aumentate del 300% rispetto al 2022.



Ma quali sono le attrazioni più popolari tra i cinesi che vogliono venire in Europa? Al primo posto, indica Trip.com, il Colosseo, seguito dal Museo del Louvre e dalla Galleria degli Uffizi. Nella top ten anche il Duomo di Milano e la Basilica di Santa Maria Maggiore, rispettivamente in ottava e nona posizione.