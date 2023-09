Emilia Romagna, finanziamenti a tasso zero per le pmi del turismo colpite dall’alluvione

Finanziamenti a tasso zero per le imprese del turismo, del commercio e dei pubblici esercizi delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini colpite dall’alluvione di maggio scorso.

Ammontano 3,3 milioni di euro i fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, grazie a un’intesa con i Consorzi Fidi destinati alle imprese dei territori colpiti, per dare la possibilità di disporre della liquidità necessaria per ripristinare le parti di immobili deteriorate o per acquistare attrezzature danneggiate.



Il finanziamento massimo agevolato è di 50mila euro, con un contributo regionale pari a 5mila euro per l’abbattimento integrale dei... (continua a leggere su HotelMag)